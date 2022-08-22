Москва, 22 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. США не могут проиграть России в столкновении на территории бывшей УССР, потому что этот проигрыш подорвет единственный нематериальный актив их гегемонии и мирового господства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Запад ощущает, возможно впервые за всю мировую историю, что объективные процессы подтачивают его мировое лидерство. Что слишком быстро растут азиатские экономики. Причем не только китайская, но и индийская, а может быть и другие. Что трудиться западный человек так как миллиарды индийцев, китайцев, вьетнамцев, корейцев, индонезийцев и так далее, уже не может. Что он хочет получать больше, а работать меньше. И качественно он уже разболтан. И что то, чем она располагает в качестве средств устрашения оставшейся части человечества фактически уже сводится к одному — к тому, что Запад разгромил в холодной войне аж такую сверхдержаву как СССР, и что после этого рыпаться всем остальным державам бессмысленно, потому что все они заведомо слабее, и будут разгромлены еще быстрее», — заявил Кургинян.

По его словам, продемонстрировано все это было и на Югославии, и на Ираке, и на странах севера Африки. Однако, эти демонстрации оказались не слишком убедительны, потому что Запад ушел из Ирака и Афганистана, а на Балканах творится не весть что и чему нет конца. Во-вторых, все понимают, что не слишком крупные страны, не имеющие ядерного потенциала, и впрямь могут оказаться предельно зависимыми от США, но есть и другие страны.

И на это Запад отвечает этому остальному миру только одно — что да, есть Россия, Китай, Индия, европейский потенциал и прочие страны с ядерным потенциалом, но всех их он держит мертвой хваткой за горло. Поэтому, население Земного шара не должно выходить из полной подчиненности западной воли, а любой крамольник будет беспощадно подавлен. Но этот праздник непослушания и невозможен, потому что Запад умеет приводить элиты и народы к предельному послушанию, а потому они из состояния послушания выйти не могут.

«Вера в то, что США все схватили за горло и держат в состоянии абсолютного послушания, а любой выпендреж быстро кончается… становится главным капиталом США в условиях роста азиатских экономик, нарастания конфликтов внутри США, в условиях очевидного вхождения американской империи в стадию упадка, в чем-то сходного с тем упадком, который привел к краху Древнеримской империи. Источником вот этой веры является, конечно же то, что США считают своей победой в холодной войне и своим окончательным порабощением всех постсоветских государств, включая Российскую Федерацию», — продолжил эксперт.

И вдруг на этом фоне Российская Федерация организовала праздник непослушания, демонстрируя миру, что США не держат ее за горло мёртвой хваткой и начинает осуществлять на территории бышей УССР свою спецоперацию, не проваливаясь сходу в том, что касается этой беспрецедентно дерзкой затеи. Тем самым Россия демонстрирует всему миру, что у США далеко не все схвачено, что чревато для США абсолютно сокрушительными последствиями, если они в этом распишутся.

Именно поэтому США не могут проиграть в этой войне с Россией, которую они ведут на территории вышей УССР, в отличие от войны во Вьетнаме, и именно потому степень ненависти к России и всему русскому в сложившейся ситуации носит столь беспрецедентный характер.