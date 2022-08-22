Москва, 22 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. План по развитию туризма в России, включающий более 60 мероприятий, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

План мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года нацелен на создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей страны.

План предусматривает более 65 мероприятий и «целый комплекс мер государственной поддержки отрасли». В числе таких мер — финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

Отмечено также, что большое внимание в плане уделено цифровому развитию отрасли.

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