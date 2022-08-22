Москва, 22 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В России потенциал роста электромобильного транспорта большой, и к тому же ниша этого направления ещё не освоена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Электромобиль

«Но инфраструктура для его развития ещё не подготовлена. Серьезным ограничителем выступает проблема удобной зарядки и утилизации аккумуляторов. К тому же высокие цены на электромобили ограничивают спрос, — сказал Алиев. — Если удастся решить проблемы, сдерживающие рост данного сегмента в части инфраструктуры и спроса, то рынок электромобилей в РФ имеет хорошие перспективы роста и развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что автомобили на газомоторном топливе представляются наиболее перспективными для ряда регионов России, нежели электромобили.