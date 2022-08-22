Дубна, Московская область, , 11:54 — REGNUM Производство лекарств, которые не имеют аналогов в России, будет запущено в Дубне. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

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Также уточняется, что проект реализует компания «Бетарен Фарма» и новое предприятие будет производить лекарства, многие из которых в данный момент в России не производят.

Кроме того, уточняется, что главным направлением нового производства будет разработка и серийное производство жидких и твердых форм лекарственных средств, применяемых для лечения гематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также заболеваний периферической и центральной нервной системы. При этом большая часть лекарств входит в перечень необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что программное обеспечение (ПО), которое ускорит автоматическое проектирование микросхем, предложили разработать специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».