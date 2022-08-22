Барнаул, 22 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Известие о том, что премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому подать заявление в суд можно в дистанционной форме, уточнил и прокомментировал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил, что документ поможет расширить и упростить доступ граждан к ГАС «Правосудие»:

Правосудие

«Данным постановлением правительства, по сути, конкретизируется участие МФЦ в подаче обращений в суды. Обращаться в суды онлайн из дома, офиса или МФЦ можно и сейчас — порядок определён соответствующими процессуальными кодексами. Нынешнее постановление Правительства же устанавливает возможность непосредственного доступа к ГАС «Правосудие» (через которую онлайн обращения и подаются) непосредственно в секторах пользовательского сопровождения, созданных в МФЦ.

То есть теперь гражданин может прийти в МФЦ и в его помещении, на расположенных там компьютерах составить обращение и направить его в суд (либо отправить уже составленное обращение через компьютер МФЦ). Кроме того, я полагаю, сотрудники МФЦ смогут при необходимости дать консультацию о том, как работает ГАС «Правосудие», что безусловно необходимо многим нашим согражданам (особенно тем, кто не имеет специальных юридических познаний, а также лиц старших возрастных групп).

Таким образом, возможность доступа граждан к системе ГАС «Правосудие» расширяется и упрощается, что с учётом нынешнего курса на дальнейшую цифровизацию взаимоотношений государства и граждан представляется весьма логичным и своевременным».

Как сообщало ИА REGNUM, постановление, благодаря которому подать заявление в суд можно в дистанционной форме, было подготовлено по итогам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде России и регионами РФ пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».

Читайте также: Мишустин подписал постановление об онлайн-подаче документов в суд