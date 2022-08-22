Томск, , 11:49 — REGNUM За первое полугодие 2022 года Томскую область покинули 17,8 тыс. человек, прибыли в регион 11 тыс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

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Таким образом, миграционная убыль населения за полгода достигла почти 6,8 тыс. человек. Это более чем вдвое превышает показатели января-июня 2021 года, когда убыль составила почти 3,1 тыс. человек (прибыло 12,6 тыс., выбыло 15,7 тыс.).

«За январь–июнь 2022 года в Томскую область прибыло из регионов России (межрегиональная миграция) 8434 человека, из зарубежных стран — 2625 человек. Выехали из области в другие регионы России 11 584 человека, в зарубежные страны — 6272 человека», — отметили в службе статистики.