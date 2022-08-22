Степанакерт, , 11:49 — REGNUM Жители города Лачин (Бербзор) и села Забух (Ахавно) в Нагорном Карабахе, перед эвакуацией сжигают свои дома. Об этом сообщает армянский телеканал 5 TV.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, жителям этих населённых пунктов рекомендовали покинуть свои дома до 25 августа, но уезжать приходится раньше, так как там уже прекратили подачу газа, воды и электричества. Сотрудники полиции и пожарные призывали не поджигать дома, но многие не послушали призывы.

Лачин и окрестную территорию планируется передать под контроль Баку в соответствии с договорённостями с Ереваном при участии Москвы, заключёнными в ноябре 2020 года.

Стоит отметить, что Армения строит новую трассу, которая должна стать альтернативой Лачинскому коридору, соединяющему республику с Нагорным Карабахом. Работы планируется завершить весной 2023 года.