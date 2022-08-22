Степанакерт, 22 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Жители города Лачин (Бербзор) и села Забух (Ахавно) в Нагорном Карабахе, перед эвакуацией сжигают свои дома. Об этом сообщает армянский телеканал 5 TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным журналистов, жителям этих населённых пунктов рекомендовали покинуть свои дома до 25 августа, но уезжать приходится раньше, так как там уже прекратили подачу газа, воды и электричества. Сотрудники полиции и пожарные призывали не поджигать дома, но многие не послушали призывы.

Лачин и окрестную территорию планируется передать под контроль Баку в соответствии с договорённостями с Ереваном при участии Москвы, заключёнными в ноябре 2020 года.

Стоит отметить, что Армения строит новую трассу, которая должна стать альтернативой Лачинскому коридору, соединяющему республику с Нагорным Карабахом. Работы планируется завершить весной 2023 года.