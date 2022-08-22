Казань, , 12:03 — REGNUM Участником федерального проекта по формированию IТ-инфраструктуры образовательных организаций стала Татарии. По итогам его реализации все школы республики будут оснащены Wi-Fi и видеонаблюдением, отметил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Коридор школы Дарья Антонова © ИА REGNUM

С его слов, информационная система «Моя школа» апробируется на федеральном уровне. Она должна обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам по всей стране.

«Мы предусматриваем интеграцию системы «Моя школа» с порталом «Электронное образование Республики Татарстан» в ходе работ по его модернизации», — добавил министр.

В Татарии в 2022 году для педагогов закупили 12 тыс. ноутбуков. Хадиуллин попросил руководство республики рассмотреть возможность продления проекта.

ИА REGNUM напоминает, в сельских школах Татарии отсутствует беспроводной доступ в интернет. На создание инфраструктуры в республиканских образовательных учреждениях в течение 2022−2023 годов планируют направить более 1 млрд рублей.

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