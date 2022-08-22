Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Программное обеспечение (ПО), которое ускорит автоматическое проектирование микросхем, предложили разработать специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Микросхема Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что новое ПО позволит сократить время размещения и трассировки (пошагового выполнения программы) компонента на печатных платах без ущерба качеству.

Также исследователи предложили реализовать программный модуль по автоматическому размещению компонентов на плате и его можно внедрить в уже существующую систему автоматизированного проектирования (САПР).

При этом уточняется, что итоговым результатом такого проекта будет программное обеспечение, которое рассчитывает оптимальное расположение компонентов с учетом ограничений, которые заданы проектировщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупное производство сыра запустили в Дмитровском округе Московской области.