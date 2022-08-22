Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк посетит Южную Корею на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американский госдеп.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Сообщается, что помощник госсекретаря посетит Монголию и Южную Корею с 22 по 27 августа.

«В Сеуле помощник госсекретаря встретится с высокопоставленными лицами страны, с которыми обсудит укрепление двустороннего союза, широкий круг региональных и глобальных вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что визит представителя США в Сеул состоится на фоне опасений по поводу того, что КНДР уже завершила подготовку к испытанию ядерного оружия.

Напомним, что Северная Корея провела свое шестое и последнее ядерное испытание в сентябре 2017 года.

«Помощник госсекретаря также подчеркнет важность трехстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией», — добавили в Госдепе.