Якутск, , 11:57 — REGNUM Причиной отключения электричества в Якутске и нескольких районах Якутии стала связка гелиевых шаров. Они запутались в проводах и стали причиной замыкания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в оперативном штабе региона.

Воздушные шары

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«Чьё-то развлечение стало причиной короткого замыкания и аварийной остановки электропитания центра столицы», — отметили в оперштабе.

Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Жителей Якутии призывают не посещать охранные зоны объектов энергосетей.

Как сообщало ИА REGNUM, энергосистема Якутии перешла на изолированную работу в связи с технологическим нарушением. Было отключено электричество в части Якутска и нескольких районах республики.