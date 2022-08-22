Ярославль, 22 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославле в областной детской клинической больнице не хватает ЛОР-врачей.

Odkb76.ru Ярославская областная детская больница

О проблеме стало известно после того, как одна из местных жительниц пожаловалась на странице врио губернатора региона Михаила Евраева на то, что ребёнок не смог получить квалифицированную помощь.

«Сегодня у младшей дочери разболелось ухо. Стали вызывать с мужем скорую: никто не брал трубку по номеру 03 и 555 063. Так и пришлось самим искать машину просили соседей отвезти нас в лор-отделение 3-й детской. К сожалению, и там нам никто не помог. Не было дежурного лор-врача. Итог: нас отправили домой», — написала женщина.

В комментариях ей ответили специалисты регионального депздрава, рассказавшие, что сейчас больница столкнулась с нехваткой кадров.

«В августе 2022 года в ОДКБ возникла экстренная кадровая ситуация — увольнение и больничные листы сразу нескольких сотрудников ЛОР-отделения. Данная ситуация носит временный характер до решения кадрового вопроса», — пояснили в департаменте.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.