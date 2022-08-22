Тарахуна, , 13:18 — REGNUM Власти Ливии сообщили об обнаружении массового захоронения жителей города Тарахуна, восточнее Триполи.

(сс) Behzad Alipour. farsnews.ir

Как сообщает Fawasel, захоронение было устроено в районе стихийной городской свалки. По предварительным данным, в земле находятся десятки тел местных жителей, которые умерли насильственной смертью. По информации журналистов, жители Тарахуны были убиты боевиками ополчения «Аль-Кани», лояльного ливийскому маршалу Халифе Хафтару.

В 2019—2020 годах Тарахуна находился под контролем сил Хафтара. По информации журналистов, многие местные жители, которые подозревались в сотрудничестве с властями в Триполи, были казнены.

На месте захоронения работает следственная группа, которая намерена установить личности погибших и обстоятельства их смерти.