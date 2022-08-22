Стокгольм, 22 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу от телеканала SVT и социологической службы Novus, Шведские демократы поднялись на вторую строчку, обогнав Умеренных. В свою очередь лидер партии Йимми Окессон не хочет отвечать, означает ли это, что он будет добиваться назначения на пост премьер-министра, если его партия станет крупнейшей оппозиционной силой после выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Я не думаю, что мне нужно сидеть и рисовать какие-то красные линии о том, как должно выглядеть правительство в данный момент. Придется разбираться с этим после выборов. Если бы у меня было правительство большинства, то тогда я бы принимал это решение, но сейчас я не могу сделать это в одиночку», — заявил Окессон в эфире радиостанции P3.

Напомним, что это не первый раз, когда опросы показывают, что Шведские демократы перехватывают пальму первенства у традиционной партии Умеренных. Тем не менее, главными кандидатами на пост премьер-министра Швеции на этих выборах по-прежнему являются лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон и лидер Умеренных Ульф Кристерссон.