Москва, 22 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Филиалы учебного центра Министерства строительства России, открытые в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в рамках своего первого набора планируют подготовить по целевому договору около 300 строителей, сообщил 22 августа первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.

Строители

По его словам, начало образовательного процесса в учебных центрах запланировано на 1 сентября 2022 года.

«В первый выпуск запланировано обучить порядка 300 человек по пяти образовательным программам. В настоящий момент набор желающих пройти обучение еще открыт, точные цифры приема будут известны на момент начала обучения», — цитирует его ТАСС.

Ломакин уточнил, что на первом этапе подготовка будет вестись по таким специальностям, как кровельщики, стекольщики, сантехники, операторы котельной, водители и операторы транспортной техники.