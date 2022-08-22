Магнитогорск, Челябинская область, 22 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области автомобиль насмерть сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Трагедия произошла вечером 21 августа на ул. Полевой. Девочка переходила проезжую часть. От полученных травм она скончалась в больнице.

Установлено, что 48-летний водитель был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Добавим, в июле на территории региона было совершено 332 ДТП. Погибли 25 человек.