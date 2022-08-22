Магадан, , 11:39 — REGNUM Власти Магаданской области приняли решение о сохранении заработной платы добровольцам, участвующим в специальной военной операции за освобождение бывшей УССР от неонацизма.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ко мне обратилась общественная ветеранская организация с предложением сохранять рабочие места и зарплату за теми, кто сейчас служит по контракту на Донбассе. Сохранение рабочих мест и зарплаты тому, кто помогает освобождать и восстанавливать Донбасс — это ещё поддержка их семей, живущих у нас на Колыме. На заседании правительства мы приняли такое решение», — написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Россию за сутки прибыли более 18,5 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий б. УССР.