Малоярославец, Калужская область, 22 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Малоярославецкий районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы 28-летнюю бывшую полицейскую, которая, управляя автомобилем в состоянии опьянения, допустила ДТП, унесшее жизни двух человек, и скрылась с места происшествия. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В ноябре 2021 года женщина, являясь участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Малоярославецкому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя принадлежащим ей автомобилем Audi Q5, ехала по трассе М3. В салоне автомобиля находились также трое пассажиров. В нарушение Правил дорожного движения женщина вела автомобиль с превышением скорости, не соблюдала дистанцию и допустила столкновение с автоприцепом, который ехал в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка Audi скончалась на месте, другой пассажир умер в больнице.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 750 тыс. рублей.