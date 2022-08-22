Таллин, 22 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум.

(сс) Jürgen (Guerito) Альтернативная энергетика

До настоящего момента идеального решения для общественного транспорта Эстонии в виде водорода или электричества до сих пор нет — количество затрачиваемой энергии в стоимостном выражении пока больше, чем количество энергии поступающей. Об этом профессор энергетических технологий Таллинского технического университета Алар Конист сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Комментируя решение транспортных фирм Эстонии о сокращении использования работающих на газе автобусов, он напомнил, что повышение европейских цен на газ привело к резкому увеличению стоимости расходов на содержание общественного транспорта в Тарту (второй по населению и значению город Эстонии).

По мнению профессора, «зеленое решение» для общественного транспорта страны пока выглядит слишком дорогим. Новые технологии требуют «обкатки», электричество резко рвануло в цене вверх, а водородные автобусы пока выглядят экзотикой.

Его слова подтвердил менеджер по качеству городского общественного транспорта Тарту Оскар Веверс: пока неясно, какое решение должно быть выбрано для автобусного топлива: «Мы думали об электрических автобусах, но на данный момент даже водородные автобусы под вопросом. Но до 2029 года — начала нового контракта с транспортными фирмами — время еще есть».

В 2022 году дополнительные расходы на использование «зеленых» автобусов могут составить от 3 до 4 млн евро. «Мы не знаем, что будет на переговорах по бюджету на 2023 год. Мы даже сейчас не можем толком сказать, каков будет прогноз цен», — выразил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.