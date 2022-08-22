Джакарта, 22 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно стал председателем на 16-м совещании начальников ВМС стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое проходит на Бали 22 августа, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

На встрече присутствовали начальники военно-морских штабов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На встрече также обсуждался вопрос о Южно-Китайском море.

«Ранее также обсуждалась региональная безопасность, особенно в Южно-Китайском море. Потому что Малайзия, Бруней, Индонезия и Вьетнам, безусловно, согласятся поддерживать стабильность, особенно в регионе Южно-Китайского моря», — заявил адмирал Юдо Маргоно на пресс-конференции.

Позиция Индонезии заключается в поддержании стабильности в регионе Южно-Китайского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии во время восхождения на гору Ринджани, расположенную в провинции Западная Нуса-Тенггара, погиб гражданин Израиля.

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