Стокгольм, 22 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В ночь на 22 августа в студии телеканала SVT появился лидер Умеренных и один из двух главных кандидатов на пост премьер-министра Швеции на этих парламентских выборах Ульф Кристерссон, который среди прочего пролил свет на то, как будет выглядеть его кабинет министров в случае победы.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

По словам лидера оппозиции, в правом правительстве Швеции должны заседать Умеренные и Христианские демократы. Шведские демократы войдут в парламентскую поддержку, но не в кабинет министров. Что же касается Либералов, то Кристерссон до сих пор «держит вопрос открытым» — войдет ли и эта партия в его кабинет министров или просто будет частью парламентской поддержки и вести переговоры с правительством.

Среди прочего лидер Умеренных также заявил, что в случае прихода к власти он намерен ввести в Швеции институт анонимных свидетелей.

«Я считаю неправильным позволять криминалу прятаться за ширмой правого государства», — отметил Кристерссон.