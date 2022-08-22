Вашингтон, , 11:52 — REGNUM США окажутся в стратегическом проигрыше вне зависимости от исхода вооружённого конфликта на территории бывшей УССР. Об этом пишет Рамон Маркс в статье для издания The National Interest.

США, Иран и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь сдержать глобальное лидерство США, подобно тому, как прежде президенты США Ричард Никсон и Генри Киссинджер разыгрывали «китайскую карту» для изоляции СССР в период холодной войны. Из-за России ряд стран навсегда отвернётся «от европейских демократий и Вашингтона».

«Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», — говорится в публикации.

Россия и Китай, по мнению Маркса, займутся расширением маршрутов транспортировки нефти и газа. Россия станет основным поставщиком ископаемого топлива в Китай, а Пекин сократит зависимость от ближневосточных поставок.

Кроме того, Россия наращивает энергетический бизнес с Индией. Это мешает США, Австралии и Японии сближаться с Нью-Дели.

Ещё одна проблема для США — негативный эффект от антироссийских санкций, проявившийся в Европе. Всё это означает, что США перестали быть единственной доминирующей в мире державой, заключает Маркс.

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