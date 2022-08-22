Донецк, , 11:37 — REGNUM Заявления Владимира Зеленского на тему проведения трибунала над киевскими нацистами, совершавшими военные преступления в Мариуполе, не повлияют на его проведение. Об этом 22 августа заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Судьи Нюрнбергского трибунала за работой

Как отметил Пушилин, заявления Зеленского нужно воспринимать с определенным скепсисом, так как военные преступники и в первую очередь киевские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны понести наказание за свои многочисленные военные преступления.

«23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день уже полностью подготовлены материалы по 80 эпизодам преступлений нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).