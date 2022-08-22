Махачкала, , 11:36 — REGNUM В Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к зимнему отопительному периоду предусмотрено выделить более 1,3 млрд рублей. Эти средства будут предусмотрены из регионального и муниципальных бюджетов и собственных средств предприятий, сообщил в ходе заседания оперштаба министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

«Общий объем финансирования мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022–2023 годов за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий составляет 1,3 млрд рублей», — приводит слова министра пресс-служба правительства.

Помимо этих средств, зарезервированы также еще 35,4 млн рублей на случай принятия мер в результате возможных аварий. Завершение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 запланировано к 15 октября.

Стоит отметить, что в 2022 году на подготовку объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону в Дагестане выделено на 200 млн рублей больше, чем годом ранее.