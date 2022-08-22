Стокгольм, 22 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Шведские демократы более чем на четыре процентных пункта опережают Умеренных в последнем опросе избирателей телеканала SVT и социологов из Novus, проведенном менее чем за три недели до выборов в Швеции. Об этом 22 августа сообщил телеканал SVT.

Шведские демократы. Логотип

Шведские демократы набрали в опросе голоса 21,5% избирателей, а Умеренные получили 17,4%.

Рейтинг Социал-демократов находится на отметке 27,8%. Все восемь парламентских партий пока что проходят четырёхпроцентный барьер.

Однако хлопать в ладоши для сторонников Шведских демократов преждевременно. Это объясняется тем, что данные настоящего опроса получены за последние три дня, в ходе которых опрашивались 500 человек ежедневно.

23 августа поступят данные нового опроса (за последние три дня), в котором ответы последних 500 человек не будут учтены, а на их место в статистику попадут ответы новых 500 шведов. Таким образом, статистический разброс, где треть респондентов меняется каждый день, может не отражать точной электоральной картины.