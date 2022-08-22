Москва, , 11:35 — REGNUM Российский рынок автомобильных кредитов начал постепенно оживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал информацию о росте выдачи автокредитов в июле 2022 года.

Автокредит Pictures of Money

«Рост выдачи автокредитов в июле вызван тем, что в июне была очень низкая база расчетов — если сравнивать с предыдущим годом, кредитов было выдано не так много, — сказал Юденков. — В любом случае увеличение числа автокредитов в сравнении с июнем говорит о некотором оживлении рынка. Если поставки автомобилей в Россию продолжатся, тенденция роста количества автокредитов сохранится».

Как подчеркнул Юденков, отношение к автокредитам в России не изменилось.

«Основным условием его оформления является готовность банка к выдаче, так как сегодня коммерческие банки очень строго оценивают способность заемщика возвращать средства, — сказал Юденков. — С автокредитами ситуация гораздо проще, чем с остальными кредитами: пока клиент не выплатил заём, машина формально принадлежит банку, что является обеспечением выданного кредита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в июле 2022 года банки выдали 46,8 тысячи автокредитов, что на 16,1% больше, чем в июне.

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