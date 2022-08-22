Астана, 22 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Цены на услуги авиакомпаний в Казахстане за год в среднем выросли на 26,6%. Об этом 22 августа сообщили на специализирующемся на аналитических материалах сайте finprom. kz.

Aeroprints.com Самолёт казахстанских авиалиний

«Наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях», — говорится в публикации.

Отмечается, что доходы авиакомпаний в период с января по июль 2022 года при сравнении с 2021 годом выросли на 46% и составили 276,8 млрд тенге (около 34,8 млрд рублей). Львиная доля выручки — почти 98% — пришлась на перевозку пассажиров, остальное — доходы от перевозки багажи и грузов, а также от сдачи транспорта в аренду.

Стоит отметить, что в Казахстане с января по июль 2022 года услугами пассажирских авиаперевозок воспользовались 5,8 млн человек. Это на 12,8% больше, чем годом ранее за тот же период.