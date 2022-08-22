Канберра, , 11:52 — REGNUM 22 августа из офиса генерал-губернатора Австралии Дэвида Хёрли поступили очередные комментарии по поводу продолжающегося скандала вокруг секретных назначений бывшего-премьер-министра Скотта Моррисона. Как заявил представитель Хёрли, генерал-губернатор признает, что назначения были осуществлены в тайне от общественности и стремится к тому, чтобы впредь процесс стал более открытым. Об этом написала британская The Guardian.

Флаг Австралии (сс) Der Angemeldete

«Есть разница между генерал-губернатором, приводящим к присяге министра, который только-только вступает в должность, и утверждение уже действующего министра на пост управляющего отдельным министерством. Рассматриваемые случаи являются примерами последних. Это не первая и не последняя такая ситуация», — заявил представитель от имени генерал-губернатора.

«То, как сообщается об этих назначениях, является прерогативой нынешнего правительства. Канцелярия официального секретаря генерал-губернатора не несет ответственности за публикацию подобных административных назначений», — добавили в офисе Хёрли.

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