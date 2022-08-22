Москва, 22 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Для России риски, связанные с переходом на торговлю в юанях, не очень велики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«Риски, связанные с переходом на юань, не очень велики, так как Китай выпускает широкий ассортимент продукции, — сказал он. — При сильном падении использования евро и доллара в международной торговле покупка некоторых товаров станет чуть сложнее. Это может привести к увеличению затрат, может возникнуть потребность в двойной конвертации (рубль-юань, юань-доллар/юань-евро), но существенных проблем это не вызовет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хестанов рассказал, от чего будет зависеть рост использования юаня в международной торговле.