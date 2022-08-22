Москва, 22 августа 2022, 11:32 — REGNUM Российские предприятия в прошлом году произвели 8,45 млрд тонн производственных отходов, что стало рекордным показателем, пишет «Коммерсант » со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Отмечается, что наибольший прирост отходов был зафиксирован в Кемеровской области (более 873 млн тонн). Второе место у Красноярского края (150,2 млн тонн). Замыкает тройку Бурятия (83,3 млн тонн).
Наименее «грязными» сферами в производстве по итогу прошлого года стали производство неметаллической минеральной продукции, водоснабжение и утилизация отходов.