Москва, 22 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Российские предприятия в прошлом году произвели 8,45 млрд тонн производственных отходов, что стало рекордным показателем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Пресс-служба правительства Приморского края Опасные отходы в Приморье с «Восточного»

«Этот показатель на 21,5% превышает цифры за 2020 год, на 9% — за 2019-й. 60% отходов приходятся на угольную отрасль, 28,4% — на добычу металлических руд», — говорится в материале.

Отмечается, что наибольший прирост отходов был зафиксирован в Кемеровской области (более 873 млн тонн). Второе место у Красноярского края (150,2 млн тонн). Замыкает тройку Бурятия (83,3 млн тонн).

Наименее «грязными» сферами в производстве по итогу прошлого года стали производство неметаллической минеральной продукции, водоснабжение и утилизация отходов.