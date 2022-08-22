Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Биографический фильм о певце Элвисе Пресли с Остином Батлером в главной роли заработал в мировом прокате $269,7 млн. Об этом сообщил Collider.

Цитата из фильма «Элвис» Остин Батлер

Как отмечает издание, картина «Элвис» стала второй в списке самых кассовых кинолент о музыкантах. Её опережает лишь фильм «Богемская рапсодия» 2018 года о солисте группы Queen Фредди Меркьюри ($910 млн).

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Элвиса» состоялась в мае 2022 года. Режиссёром и продюсером картины выступил Баз Лурман.