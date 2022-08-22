Москва, 22 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. То, насколько активно Россия будет использовать юань в международной торговле, зависит от товарооборота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

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«Главным образом от того, насколько удастся перенаправить поставки российского сырья на Восток, — сказал Хестанов. — Использование юаня будет расти, но этот рост будет ограничен возможностями наращивания экспорта в Китай, прежде всего связанными с транспортной инфраструктурой. Если удастся ее модернизировать для увеличения перевозок в восточном направлении, то не исключено, что пропорционально будет расти и доля России в международной торговле с Китаем. Но это небыстрый процесс, потребуется время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время далеко не все контрагенты готовы и умеют работать с китайским юанем.