Канберра, 22 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. 22 августа сенатор Австралии от партии Зелёных Дэвид Шубридж появился в эфире телеканала Sky News, чтобы прокомментировать последнее развитие скандала вокруг секретных министерских назначений бывшего премьер-министра Скотта Моррисона. По его словам, парламент Австралии может вмешаться в ситуацию и сказать свое веское слово, если парламентарии решат, что для этого будут основания.

Pmc. gov. au Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Напомним, что 23 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, который сменил Моррисона на посту премьер-министра Австралии на майских выборах, опубликует совет генерального солиситора относительно принятия или непринятия юридических действий против Скотта Моррисона.

В свою очередь сенатор Шубридж отметил, что генеральный солиситор вовсе не является судом высшей инстанции в этом скандале и парламент Австралии может вмешаться в ситуацию.

Шубридж сказал, что у парламента может быть «иное мнение» относительно законности действий Моррисона, чем у генерального солиситора. Таким образом, национальная легислатура может начать проводить свое расследование.