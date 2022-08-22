Москва, , 11:31 — REGNUM Крупные компании Германии оценивают свои убытки от потери российского рынка на сумму более €10 млрд. Об этом сегодня, 22 августа, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на анализ финансовых отчётностей компаний ФРГ.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Концерны ФРГ ожидают, что их активы в России или Белоруссии, включая материальные средства, ценные бумаги, больше не будут приносить доход и поэтому не включают их в свои отчетности.

Издание напомнило, что, например, энергетическая компания Uniper списала около €2 млрд в связи с проектом «Северный поток — 2», а сейчас вынуждена закупать газ на мировых рынках по гораздо более высоким ценам. Подчёркивается, «это может быть только началом».

Как сообщало ИА REGNUM, эмбарго на поставки российского газа и нефти грозит серьёзными последствиями для предприятий в Германии.

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