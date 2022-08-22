Уфа, , 11:31 — REGNUM Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств вводится в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Лесной пожар Телеграм-канал главы Братского района

В республике установилась аномально засушливая и жаркая погода. По прогнозу специалистов в лесах республики до первой декады сентября будет сохраняться чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

Отмечается, что для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций с 23 августа по 5 сентября в регионе вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Пресс-служба напоминает, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 до одного млн рублей.

Согласно информации МЧС по региону, за минувшие выходные дни в Башкирии ликвидировали два лесных пожара на общей площади 3,9 га. Сейчас действующих очагов лесных пожаров в республике нет. Всего в 2022 году в Башкирии возникло 50 очагов лесных пожаров на общей площади 298,46 га.