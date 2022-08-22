Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу собрали более 500 канцелярских наборов, которых будет достаточно для обеспечения учащихся одной школы в Донбассе.

Icrc.org Школьный набор

Как сообщили 22 августа в пресс-службе петербургского управления ФССП, в состав груза гумпомощи вошли школьные рюкзаки, пеналы, фломастеры, карандаши, а также одежда и игрушки для первоклассников.

«Школьные наборы были доставлены в региональное отделение Общероссийского народного фронта для дальнейшего распределения и отправки на территорию Донбасса», — говорится в сообщении.

Помимо действующих сотрудников управления, в благотворительной акции также приняли участие члены общественного совета, профсоюза при ГУ ФССП, а также ветераны службы.

Напомним, в «Единой России» в Санкт-Петербурге собрали 106 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса с начала февраля 2022 года.