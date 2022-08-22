Канберра, , 11:46 — REGNUM Независимый член Палаты представителей Австралии и бывший корреспондент ABC Зои Дэниел призвал официальную Канберру ввести санкции против военной хунты, захватившей власть в Мьянме в результате военного переворота восемнадцать месяцев назад. Об этом 22 августа написала газета The Guardian.

Армия Мьянмы Paul Vrieze (VOA)

Дэниел призывает Австралию последовать примеру США, Великобритании, Европейского союза и Индии, которые ввели целенаправленные санкции против физических и юридических лиц Мьянмы.

Дэниел также призывает ввести санкции в отношении двух крупнейших конгломератов, принадлежащих военным, и их дочерних компаний, чтобы «отрезать жизненно важные иностранные доходы для хунты».

Напомним, что 25 июля военная хунта в Мьянме казнила четырех противников режима, объявив их террористами.