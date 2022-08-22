Кызыл, , 11:28 — REGNUM В Туве спасатели развернули российский флаг на священной горе Догээ в Кызыле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Российский флаг на горе Догээ в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

Торжественное восхождение на гору с огромным триколором состоялось в честь Дня государственного флага России. Как отмечается, эта традиция была инициирована ведомством в 2017 году.

«[Традиция] имеет патриотическое направление, укрепляет дружбу и развивает солидарность рабочего класса перед общими задачами во благо развития родной республики. И желающих возвести российский триколор с каждым годом, с каждой акцией становится все больше», — отметили в ведомстве.

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