Кызыл, 22 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Туве спасатели развернули российский флаг на священной горе Догээ в Кызыле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Служба ГО и ЧС Тувы Российский флаг на горе Догээ в Туве

Торжественное восхождение на гору с огромным триколором состоялось в честь Дня государственного флага России. Как отмечается, эта традиция была инициирована ведомством в 2017 году.

«[Традиция] имеет патриотическое направление, укрепляет дружбу и развивает солидарность рабочего класса перед общими задачами во благо развития родной республики. И желающих возвести российский триколор с каждым годом, с каждой акцией становится все больше», — отметили в ведомстве.