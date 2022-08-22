Москва, 22 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 22 августа сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

После Медведева в рейтинге идут представитель Германии Александр Зверев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. С седьмого на пятое место поднялся греческий теннисист Стефанос Циципас, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Российский теннисист Андрей Рублёв опустился на три строчки и выпал из топ-10, теперь он занимает 11-е место. Карен Хачанов переместился с 30-го на 31-е место, а Аслан Карацев остался на 38-м.

Рейтинг ATP от 22 августа: