Канберра, 22 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Сенатор Австралии Джеки Лэмби заявила, что бывший премьер-министр страны Скотт Моррисон своим решением остаться на посту депутата «запятнал» федеральный парламент. Однако она настаивает на том, чтобы именно избиратели, выбравшие Моррисона в округе Кук, определяли его дальнейшую судьбу. Об этом политик рассказала 22 августа в эфире телеканала Nine News.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Напомним, что предыдущая политическая неделя в Австралии была полностью посвящена откровениям, когда общественность узнала, что в свою бытность премьер-министра Моррисон тайно назначил себя руководить пятью министерствами. Моррисона уже неоднократно призвали сложить с себя полномочия депутата парламента и уйти из политики.

«Я думаю, что это запятнает остальных из нас, и это задевает меня лично, если честно», — прокомментировала сенатор Лэмби.

Однако она тут же добавила, что единственные, кто может оказать давление на Моррисона, это избиратели округа Кук, которые и избрали его на должность члена Палаты представителей.