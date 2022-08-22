Курган, 22 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Кургане 22 августа развернут 25-метровый триколор и исполнят гимн России. Об этом сообщает пресс-служба главы Курганской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Во всех муниципалитетах Курганской области проходят мероприятия, посвящённые празднованию Дня флага России. В областном центре проходит большой праздничный концерт, раздаются наклейки на авто с Z-символикой и ленточки с триколором. Кульминацией праздника станет яркий флешмоб «Zа флаг».

В центральном парке Кургана в 17:00 (15:00 мск) состоится праздничный забег «СпортЛето». А в 18:30 (16:30 мск) курганцев и гостей города ждут на набережной реки Тобол около филармонии. Здесь развернут 25-метровый триколор и исполнят гимн России.