Канберра, , 11:40 — REGNUM По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, сейчас на континенте в отдельных отраслях экономики существует явная нехватка квалицированных кадров. Выступая перед прессой, он подчеркнул, что именно в этой связи запланированный на следующей неделе саммит по труду представляется наиболее актуальным для страны, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

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Альбаниз заявил, что проблемы с нехваткой рабочих рук и квалицированных кадров в Австралии возникли не только из-за пандемии коронавируса.

«Я хочу, чтобы работодатели, профсоюзы и неправительственный сектор собрались вместе в течение двух дней на следующей неделе и достигли практических результатов … Это позволит сосредоточить внимание на рабочих местах, ​​навыках и на том, как мы повышаем заработную плату, увеличиваем прибыль и в то же время повышаем производительность [труда]», — заявил глава федерального правительства.

Он также сказал, что все премьер-министры штатов Австралии и главы правительств территорий согласились принять участие в саммите.

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