Вашингтон, 22 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Китай и Индия потенциально могут выйти на первое место в мире по производству и применению «зеленого» водорода, хотя на сегодняшний день возможности его применения ограничены. Об этом 22 августа сообщает CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

«Я думаю, что и Китай, и Индия имеют потенциал стать крупными игроками… не только в качестве потенциальных поставщиков и экспортеров чистого водорода, но и в качестве потребителей и пользователей», — заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, аналитического института в США, Джейн Накано в программе канала CNBC.

Однако Накано отметила, что Китай, как и многие другие страны, пока еще производит и потребляет «серый» водород, получаемый из природного газа. Это наименее экологичная форма водорода.

Водород способен сыграть важную роль в борьбе с климатическим кризисом, так как создаваемая им энергия не производит выбросов углекислого газа. С другой стороны, чистый водород дорог в производстве, и эта отрасль все еще находится в зачаточном состоянии.

В настоящее время Китай производит около 33 миллионов тонн водорода в год — больше всех в мире, причем большая часть водорода производится из ископаемого топлива, как следует из данных Центра стратегических и международных исследований.

«Учитывая масштабы потенциального производства (водорода) в Китае, а затем и потребления, очень важно, чтобы Китай продолжал двигаться в сторону от производства «серого» водорода», — считает Накано.

Правительство Китая поставило цель — к 2025 году обеспечить более широкое использование «зеленого» водорода.

Индия, со своей стороны, планирует производить 5 миллионов тонн «зеленого» водорода в год к 2030 году. Однако почти весь водород, производимый в стране, также остается «серым».

По словам Накано, в настоящее время рынок для водорода не слишком велик и его коммерциализация займет несколько лет.

Потенциальными потребителями являются транспортный и сталелитейный секторы, а также отрасли, которые трудно перевести с ископаемого топлива на электричество.

Однако до широкого применения водорода пока еще далеко. «Большая часть водорода производится и сохраняется на одной и той же площадке… Если торговля ведется, она осуществляется в пределах очень небольшого региона», — объяснила Накано.