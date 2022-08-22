Вологда, , 11:25 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, поздравляя своих подписчиков «Вконтакте» с Днем Государственного флага, отметил важность сохранения бережного отношения к триколору.

Олег Кувшинников Vologda-oblast.ru

«В изменяющихся внешнеполитических условиях День Государственного флага Российской Федерации становится все более значимым праздником для каждого из нас. Важно сохранить бережное, ответственное отношение к этому символу. Это наш флаг. Это наша страна. Это наша Россия», — написал Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор напомнил о смысле цветов российского триколора.