Благовещенск, , 11:40 — REGNUM На 6,9-14,3% выросли заработные платы сотрудников бюджетных учреждений Приамурья. В среднем рост составил 10,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс- службе управления занятости населения по региону.

Рост доходов Pixabay.com

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Так, на 6,9% больше стали получать работники учреждений культуры, на 8,7% — образования. В медицине рост зарплат достиг 11%, в органах соцзащиты — 14,3%. Динамика оценивалась за полугодие в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работникам сфер образования, здравоохранения и культуры в Якутии повысили заработную плату с 1 апреля. Соответствующее распоряжение сделала заместитель председателя правительства региона Ольга Балакина. Повышение не коснется госслужащих, уточнила она. Были увеличены выплаты только прочим категориям сотрудников.