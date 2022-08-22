Сеул, 22 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Новый специальный докладчик ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон посетит Южную Корею с 29 августа по 3 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Сеуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Ожидается, что в ходе своего визита спецпредставитель ООН встретится с высокопоставленными лицами страны, включая министров иностранных дел и объединения, а также представителями правозащитных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР раскритиковали специального докладчика ООН по правам человека, назвав её «продуктом политических интриг враждебных сил, которые под предлогом прав человека пытаются уничтожить северокорейскую идеологию».

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