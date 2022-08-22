Кемерово, 22 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области 7 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение искового заявления к АО «Угольная компания «Сила Сибири». С компании взыскивают более 622 млн рублей, заявленных как долги и неустойка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Иск был подан в начале августа 2022 года, его приняла судья Горбунова. Истцом выступает ООО «Шахта Сибирская» из Полысаево. Общая сумма иска составляет 622 314 751,75 рубля. В иске речь идёт «о взыскании задолженности по договору поставки №СС/ШС/01-2022 от 31.01.2022 года в размере 589 188 438 руб. 72 коп., неустойки за просрочку оплаты за период с 19.05.2022 по 12.08.2022 года в сумме 33 126 313 руб. 03 коп., неустойки на сумму основного долга по ставке 0,1%, начина с 13.08.2022 года и до момента фактического исполнения обязательства по оплате товара».

Компания-истец учреждена в 2001 году и принадлежит ООО «Углепроминвест» (доля — 99,8%, контролирующее лицо — кипрская компания «Энерго групп лимитед») и ООО «Инвестрегионпром».

Компания-ответчик создана в 2018 году и известна читателям ИА REGNUM как покупатель имущественного комплекса обанкротившейся шахты «Заречная».

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